Пенза, 13 октября, 2016, 11:29 — ИА Регнум. Пензенский Минздрав озабочен ростом распространенности ожирения у мужчин: за 8 месяцев 2016 года проведенной в регионе диспансеризации выяснилось, что 34% представителей сильного пола имеют избыточную массу тела, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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Мужчины подвержены андроидному виду ожирения, то есть визуально их фигура напоминает яблоко. Если мужчина, наклоняя голову, не видит своих ног — это уже проблема, — констатировала на «круглом» столе на тему «Рост распространенности ожирения среди мужчин» главный внештатный эндокринолог Пензенской области Екатерина Князькина.

По ее словам, в рамках диспансеризации новым критерием сбора антропометрических данных, помимо роста и веса, является измерение окружности талии. Талия нормального здорового мужчины, не обремененного ожирением, должна быть не более 102 см.

Принято считать, что похудение — прерогатива женщин. Мужчины, как правило, привыкли не заморачиваться по поводу своей внешности, считая, что спорт и здоровое питание — не занятия для настоящих мужчин. Совершенно очевидно, что это заблуждение. Проблема лишнего веса именно среди мужского населения становится все более актуальной, отметили специалисты.

«Провоцируют исчезновение талии низкая физическая активность, не рациональное питание, злоупотребление продуктами, содержащими большое количество соли. Причем самым сильным врагом является скрытая соль. Она в большом количестве — в чипсах, сухариках, сушёной рыбе, которые так хорошо идут под пиво. А ведь нормой является всего 3−5 грамм в день», — отметила Екатерина Князькина. Предотвратить развитие лишнего веса, а также помочь справиться с уже имеющейся проблемой, возможно. Для этого необходимо часто дробно питаться, заниматься спортом и следить за своей талией, чтобы вовремя остановиться и не садиться лишний раз за стол.

Участники заседания, среди которых помимо медицинских работников были и представители крупных предприятий города Пензы, пришли к выводу, что хорошим подспорьем в борьбе с лишним весом может стать возвращение производственных гимнастик, которые были достаточно популярны несколько лет назад.

Россия догнала США по распространенности ожирения. В течение последних 20 лет ожирение у мужчин выросло по своей распространенности более, чем в 2 раза, и догнало таковое у женщин. Такие данные приводит внештатный специалист Минздрава РФ Сергей Бойцов. Ожирение перестало быть абстрактной проблемой для РФ и выросло, как среди женщин — с 20% до 31%, так и у мужчин — с 9% до 37%. Это беспрецедентный трехкратный рост, считает он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России проходит масштабная информационно-коммуникационная кампания под эгидой Минздрава РФ по популяризации здорового образа жизни. Специалисты указывают, что избыточная масса тела повышает риск возникновения целого ряда неинфекционных заболеваний, в том числе диабета, инсультов и инфарктов.

Всего лишь 1 килограмм лишнего веса обуславливает повышение артериального давления на 2 мм рт.ст. Основные причины «эпидемии» ожирения — малоподвижный образ жизни и неправильное питание. Среди мужчин наиболее распространен абдоминальный тип ожирения, как один из наиболее опасных.