Москва, 13 октября, 2016, 11:26 — ИА Регнум. За последние три года госдолг практически всех высокодотационных регионов увеличился в среднем на 26%. Такие данные приводит Счетная палата, указав на то, что бюджетные ограничения Минфина, которые тот ввел для высокодотационных регионов, не сработали.

ИА REGNUM Долг

В список высокодотационных, то есть тех, в доходах которых дотации из федерального бюджета превышали 40% (в течение двух из трех последних лет), вошли восемь регионов: Алтай, Дагестан, Ингушетия, Чечня, Тува, Камчатский край, а также Крым и Севастополь.

Анализ отчетов об исполнении бюджетов высокодотационных регионов свидетельствует о снижении в 2015 г. темпа роста поступлений собственных доходов относительно показателей двух предыдущих периодов.

Общее исполнение бюджетов по доходам за последние три года сложилось ниже 100% относительно прогнозируемых показателей. Совокупный объем доходов за этот период увеличился на 56%, расходов — на 53%. Однако произошло это, в основном, за счет изменения состава высокодотационных регионов, отмечают в Счетной палате. При этом в 2015 г. совокупный объем доходов этих регионов снизился по сравнению с 2014 г. на 24%, а совокупный объем расходов сократился всего на 5%.

В 2015 г. в высокодотационные регионы было направлено межбюджетных трансфертов в объеме более 290 млрд рублей. По сравнению с 2013 г. объем межбюджетных трансфертов вырос в 1,5 раза (тенденция может быть также связана с изменением их состава). Несмотря на это, за три года госдолг практически всех высокодотационных регионов увеличился в среднем на 26%.

«Все это свидетельствует о недостаточности мер, принимаемых высокодотационными регионами по укреплению налогового потенциала, обеспечению сбалансированности бюджетов и оптимизации расходов, а также о низком качестве планирования налоговых поступлений», — отмечает Счетная палата.

Ошибки

Как показал проведенный анализ, при составлении прогнозов по доходам органами власти регионов устанавливаются завышенные бюджетные назначения, не учитывающие фактически сложившуюся налоговую базу предыдущего периода и социально-экономические изменения в регионе, что в результате приводит к невозможности их исполнения.

Например, показатели прогноза по доходам, администрируемым налоговыми органами, на 2015 г. в Дагестане были установлены с темпом роста к фактическим поступлениям 2014 г. 113,2%, в Туве — 116,5%, в Чеченской Республике — 110,1%. В результате кассовый план (прогноз) в целом по доходам, администрируемым налоговыми органами, в Республике Дагестан не выполнен на 17,8%, в Туве — на 9,7%, в Чеченской Республике — на 12%.

По словам аудитора Сергея Штогрина, мероприятия, необходимые для расширения налоговой базы, на необходимом уровне в высокодотационных регионах не осуществляются.

В частности отсутствует должное взаимодействие между налоговыми органами и органами, уполномоченными по представлению информации для исчисления имущественных налогов, что в результате влечет выпадающие доходы консолидированных бюджетов этих регионов.

Также органами исполнительной власти регионов не осуществляется надлежащий контроль за созданными ими предприятиями, что приводит к накоплению у них значительных сумм задолженности, невозможной к взысканию по причине вывода активов подведомственных предприятий с участием самих органов исполнительной власти.

Недостаточно эффективно осуществляется работа по взысканию задолженности, выявляемой налоговыми органами по результатам выездных проверок.

Штогрин обратил внимание и на то, что по результатам анализа были установлены имевшиеся в 2015 г. резервы высокодотационных регионов в части поступления налоговых доходов в размере свыше 6,2 млрд рублей.

Плата за ошибки

На коллегии Счетной палаты также отмечалось, что с 2008 года законодательством предусматривается ряд ограничительных мер в отношении высокодотационных субъектов, одна из которых — подписание и выполнение соглашений с Минфином. Однако до настоящего времени ни Бюджетным кодексом, ни иными нормативными правовыми актами не предусмотрено утверждение порядка подписания соглашений и контроля за их исполнением, а также целей и задач, решаемых данным соглашением. Полномочия правительства в этой части законодательно также не установлены, указали в СП.

В результате, в 2015 г., как и в предыдущие годы, всеми высокодотационными регионами допускались нарушения условий соглашений, что может свидетельствовать не только о низкой исполнительской дисциплине, но и о необъективности условий соглашений и установленных в них показателей, а также о неэффективности мер, применяемых Минфином при невыполнении условий соглашений.

Например, в Ингушетии законом о бюджете дефицит был утвержден с превышением предельного размера, а Тувой по итогам 2015 г. был превышен предельный размер дефицита. За указанные нарушения этим регионам были сокращены дотации на общую сумму 112,7 млн рублей.

По словам аудитора Юрия Росляка, реализация плана мероприятий, утверждение которого предусмотрено соглашениями, признается неудовлетворительной только в случае невыполнения высокодотационными регионами более 85% целевых показателей. «Установление для регионов такого заниженного процента выполнения целевых показателей плана не способствует выполнению высокодотационными субъектами условий соглашений в полном объеме», — подчеркнул он.

Минфин уходит от проблем сложных регионов

Проведенный анализ Счетной палаты также показал, что при работе с высокодотационными регионами Минфином не проводится в полной мере необходимый анализ проблем, характеризующих бюджеты конкретных регионов, отсутствуют механизмы оценки рисков и управления ими. Используемые инструменты поддержки высокодотационных регионов не имеют четко установленных целей, не являются достаточно эффективными для достижения конкретных результатов и решения задач социально-экономического развития высокодотационных регионов, не оказывают существенного влияния на повышение их финансовой самостоятельности и не способствуют сокращению их количества, указали в СП.

Фискальная программа

Не содержит действенных мер в отношении высокодотационных регионов и государственная программа «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами». Как было отмечено на коллегии Счетной палаты, госпрограмма носит исключительно ограничительный и фискальный характер, связанный с необходимостью заключения данными регионами соглашений и мерами ответственности за их неисполнение. При этом особенности высокодотационных регионов в этой госпрограмме не учитываются, целевые показатели составлены формально и надлежащим образом не обоснованы. Соответствующая отдельная подпрограмма, предусматривающая мероприятия, направленные на улучшение финансового состояния высокодотационных регионов, отсутствует, указали в СП.