Воронеж, 13 октября, 2016, 11:25 — ИА Регнум. В Воронеже задержаны сразу несколько бывших и действующих представителей руководства ПАО «Воронежской акционерное самолетостроительное общество», об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах региона. Задержания проведены в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере — по предварительным данным, речь идет о 21 млн рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

В числе задержанных назван экс-гендиректор ВАСО (возглавлял завод с 2008 по 2014 годы, сейчас — управляющий индустриальным парком «Масловский») Виталий Зубарев, действующие советник директора предприятия Александр Лисицын и заместитель гендиректора Александр Ткачев.

Руководство предприятия подозревается в хищении 21 млн рублей, выделенных предприятию в рамках проекта «Создание высокотехнологичного производства авиационных агрегатов гражданских самолетов нового поколения с применением концепции гибких производств (гибких производственных систем) для поставки в серийное производство регионального самолета Ан-148».

Пока фигуранты дела задержаны, сегодня будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения.

Официально ситуацию в правоохранительных органах региона не комментируют.