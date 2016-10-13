Тегеран, 13 октября, 2016, 11:23 — ИА Регнум.



ИА REGNUM

Террористическая группировка, в состав которой входили иностранные граждане, обнаружена и задержана спецслужбами Ирана. Такое заявление сделал министр разведки исламской республики Сейид Махмуд Алави.

По словам министра, экстремисты планировали совершить теракт во время праздничных церемоний, посвященных празднику Ашура.

«Собранная информация свидетельствует о причастности к руководству террористами иностранных государств. Целью пресеченных терактов было создание межрелигиозной вражды в Иране. Бдительность нашего народа и эффективная работа спецслужб не позволили экстремистам реализовать задуманное», — передает слова Алави агентство Tasnim News.

11 октября Корпус стражей исламской революции пресек попытку контрреволюционных сил проникнуть на территорию провинции Курдистан. В 2016 г. это уже не первый случай успешных действий иранских спецслужб. В июне министерство разведки сообщило о задержании террористической группировки, планировавшей устроить серию терактов в Тегеране и других крупных городах Ирана.