Енисейск, Красноярский край, 13 октября, 2016, 11:21 — ИА Регнум. Толчком к развитию Енисейска как туристического центра станет празднование 400-летия города, рассчитывают в правительстве Красноярского края. В качестве предварительного пиар-хода 14 октября в Енисейске предстоит открытие интерактивного павильона, который представит уникальную цифровую экспозицию о городе.

alartist.ru Енисейск

«Площадка «Енисейск-400» представляет собой цифровую цилиндрическую платформу (более 10 кв. м), с помощью которой можно ознакомиться с архитектурой Енисейска, русским классическим зодчеством XVIII и XIX веков, а также увидеть город таким, каким он будет через несколько лет. Любой желающий сможет ознакомиться с историей Енисейска от основания до наших дней и увидеть перспективы развития туристического кластера «Енисейское великоречье» в 3D-анимации», — сообщили в правительстве.

В министерстве культуры края ИА REGNUM рассказали о том, на каком этапе находится создание туристического кластера.

«Пока работа ведется в концептуальном плане, осуществляется подготовка сотрудников, персонала на территории Енисейска. В октябре предстоят выездные семинары и презентации — это все тоже приурочено к 400-летию. Но это такая начальная точка, к которой идут, а дальше, естественно, развитие туризма тоже будет продолжаться», — сообщила специалист министерства.

Отвечая на вопрос ИА REGNUM, она добавила, что проект рассчитан на долгосрочную перспективу — вплоть до 2025−2030 годов. При этом собеседница агентства подчеркнула, что основания рассчитывать на приток туристов в Енисейск есть. «И даже не просто основания: тут работает глубокий статистический просчет. Например, по сравнению с 2013 и 2014 годами поток туристов меняется только в сторону увеличения. Поэтому это не просто пустые ожидания или брошенные на ветер прогнозы, а довольно точные статистические данные», — сказала она.

21 октября в Енисейске пройдет «открытая презентация визуального стиля города» и семинар-дегустация от Сибирской ассоциации гостеприимства. Затем в Енисейске пройдет ряд образовательных семинаров для экскурсоводов и сотрудников туристской отрасли, которые проведут эксперты и научные сотрудники из разных городов России.

Напомним, власти видят в туризме единственный способ развития города. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM по итогам прошедшего в январе круглого стола «Енисейск-400» заместитель главы Енисейска Валерий Никольский, надежды на развитие города возлагаются исключительно на туристов и преимущественно на православных паломников. По его мнению, экономическая ситуация в стране не способствует развитию новых производств.

Если же надежды на привлечение туристов не оправдаются, развитие территории окажется под вопросом.