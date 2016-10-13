Москва, 13 октября, 2016, 11:21 — ИА Регнум. Температура воздуха в московском регионе в ночь с 12 на 13 октября стала самой холодной в этом осеннем сезоне — столбики термометров в некоторых районах Подмосковья опустились до минус 6,6 градусов. Об этом сообщил РИАМО сотрудник центра погоды «Фобос».

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«Минувшая ночь стала самой холодной в Москве и Московской области с начала осени, — говорит источник. — Зафиксированы температуры в минус 6,6 градуса в Можайске, минус 5,7 градуса в Волоколамске, минус 4,9 градуса в Наро-Фоминске».

При этом сотрудник центра погоды «Фобос» добавил, что в Москве в ночь с 12 на 13 октября столбики термометра опустились до 1,4 градуса тепла.

По словам источника, в период с 13 по 16 октября погода в московском регионе ожидается в основном облачная, практически без осадков.

«Атмосферное давление останется высоким, температура днем составит 4−5 градусов тепла, ночью будет равна нулю», — отметил он.