Рим, 13 октября, 2016, 11:14 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Маттео Ренци выступил в среду, 12 октября, в палате депутатов с заявлением. Как сообщает ИА REGNUM, премьер-министр вновь раскритиковал политику ЕС и заявил, что после совещаний в Берлине, Брюсселе и на острове Вентотене недавний саммит в Братиславе представлялся ему как программа амбициозных реформ на будущее, однако Европа «продолжает бездействовать».

Сирия на карте мира

Маттео Ренци пожаловался, что «возрождение ЕС сегодня глубоко подрывается накалом дискуссии», а после многочисленных саммитов подписываются «обычные бумаги, изложения фактов, список хороших обещаний, которые абсолютно не на высоте ЕС». Он также сообщил, что на предстоящем саммите ЕС обсудят кризисную ситуацию в Сирии и, как следствие, отношения с Россией и роль ЕС в урегулировании кризиса на Ближнем Востоке. Ренци также пояснил, что следующий Европейский саммит пройдет в момент, когда Европа переживает серьезный шок из-за Brexit, «у Европы нет определенности в отношении собственного будущего».

Глава итальянского правительства выразил надежду, что саммит ЕС, который должен пройти в марте 2017 года в Риме, когда 27 стран встретятся вместе, будет иметь решающее значение: «Саммит в Риме в 2017 году расскажет молодому поколению, какой может быть Европа. Мое предложение заключается в том, чтобы парламентские группы помогали, работая вместе на основе конкретных предложений, во имя общего идеала».

Что касается вопроса мигрантов, премьер-министр Италии подчеркнул, что ЕС готовится обсудить бюджет, и Италия будет продвигать жесткую позицию по отношению к странам Евросоюза, которые получили «много общих денег, но потом решили отменить свои обязательства по переселению мигрантов». По словам Ренци, тем задачам, которые вытекают из принадлежности к ЕС, соответствует также набор требований, который имеет решающее значение на данном этапе, и некоторым странам эти требования следует научиться выполнять.