Токио, 13 октября, 2016, 11:11 — ИА Регнум. Специалисты компании Tokyo Electric Power Co (TEPCO) считают, что причиной возгорания на подстанции в префектуре Сайтама мог стать неисправный подземный кабель, сообщает 13 октября The Asahi Shimbun.

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Представители компании TEPCO, которой принадлежит подстанция в префектуре Сайтама, считают, что причиной пожара мог стать один из неисправных подземных кабелей. Ремонтные работы по замене подземных кабелей не производились около 35 лет, и один из кабелей мог прийти в негодность.

В сообщении TEPCO указано, что визуальный осмотр подстанций проходит два раза в год, однако в компании не предусмотрены инструкции относительно срока эксплуатации кабелей. Последний осмотр на подстанции в префектуре Сайтама не выявил каких-либо неисправностей.

Напомним, в результате пожара на подстанции города Ниидза, расположенного в префектуре Сайтама, 12 октября произошло массовое отключение электричества в Токио. Более 500 тыс. семей остались без электричества.