Москва, 13 октября, 2016, 11:08 — ИА Регнум. В России может начать работу компания, которая займется отправкой на орбиту космических туристов, передает радиостанция «Вести ФМ».

Цитата из м/ф «Тайна третьей планеты». реж. Роман Качанов. 1981.СССР Полеты в космос

Как уточнили в отечественной ракетно-космической отрасли, компания будет находиться под юрисдикцией России, однако, по-видимому, сможет работать и за рубежом. Дело в том, что целевая аудитория услуги по отправке на орбиту в большинстве своем находится за границей.

Представители Роскосмоса отмечают, что необходимость создания подобной компании уже назрела, однако пока не определено, каким образом будет организована работа с потенциальными космическими туристами. В настоящее время воспользоваться услугой полета на МКС предлагает компания Space Adventures из США.