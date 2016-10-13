Москва, 13 октября, 2016, 10:59 — ИА Регнум. Одним из первых пассажиров обновленного поезда «Шекспировские страсти» метро Москвы стал чистокровный британский кот. Об этом в четверг, 13 октября, сообщает пресс-служба столичной подземки.

PetraBlahoutova Британский кот

«Именной состав Московского метрополитена «Поэзия в метро» с экспозицией «Шекспировские страсти» впервые начал курсировать по Арбатско-Покровской линии, — говорится в сообщении. — Одним из первых в нем совершил поездку загадочный пушистый пассажир — чистокровный британский кот».

Породистый британский кот, кличка которого пока неизвестна, был выбран не случайно: его точная копия на одной из картинок вагона изображена на руках самого Уильяма Шекспира.

«На портрете в полный рост желтоглазого питомца держит в руках сам Шекспир, — говорится в сообщении. — Эта задумка отражает мнение исследователей, которые указывают на частое упоминание автором кошек в своих произведениях — более 40 раз!»

«Шекспировский поезд» начал курсировать в метро Москвы в мае 2016 года на Филевской линии. Экспозиция была подготовлена к 400-летию английского поэта и драматурга.