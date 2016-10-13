Барнаул, 13 октября, 2016, 10:59 — ИА Регнум. Мятеж автопредпринимамелей набирает новые обороты в Бийске. По информации программы «Наши новости», причиной тому послужило повышение тарифа и внедрение электронных терминалов.

«Наши новости» В Бийске возникли проблемы с введением электронной дорожной карты

С июля 2016 года бийчане стали больше платить за проезд в пассажирском транспорте — на 2,5 рубля. Именно тогда каждый автобус оборудовали электронными терминалами оплаты. Однако техническое новшество бийские автопредприниматели не оценили.

Недовольны они и самим фактом повышения стоимости проезда (по единой транспортной карте проезд стоит теперь 17 рублей, а за наличный расчет одна поездка обойдется на 50 копеек дороже, — прим. ИА REGNUM): ведь эти 2,5 рубля с каждого пассажира уходит на обслуживание самой новомодной системы. А конкретно — в частную фирму «Норд». Она же, по договору с администрацией, осуществляет контроль пассажироперевозок в городе.

Один из перевозчиков, открыто протестующих против новой системы — Артем Торопчин. С ним компания «Норд» контракт уже расторгла. Сейчас его ГАЗели стоят без дела.

«Нас в обязательном порядке заставили подписать эти договора — либо мы не работали бы — ввели контроль. Теперь у нас проверяют билеты с охраной. Если пассажиры не обилечены, — охранник выводит их из автобуса. Много случаев бывало ‑ и детей выводят — им без разницы», — поясняет предприниматель Артем.

По его словам, среди перевозчиков есть и другие недовольные. Правда, напрямую говорить об этом они не хотят — боятся.

«Люди запуганы — очень боятся, потому что автобусы у многих в кредитах. Ежемесячный рассчет по нему — солидный — около 40 тыс. рублей. Поэтому люди боятся открыть рот, боятся за свое будущее — у всех дети, семьи ‑ и одно неверное слово ‑ и ООО «Норд» выгонит тебя на следующий месяц из графика. Человеку ничего не остается, как наклонить голову и идти работать дальше», — поделился проблемой один из автоперевозчиков, пожелавших остаться неизвестным.

За один день бийчане осуществляют несколько тысяч поездок. Предприниматели уже высчитали, что ежемесячно горожане переплачивают до 5 млн рублей — это цена современной услуги и определенного удобства. Как и все новое, приживается транспортная карта в Бийске сложно. Но с электронным проездным уже несколько лет живет Новосибирск и ряд других городов. А вот насколько правомерной была система внедрения терминала в Бийске — теперь предстоит разобраться прокуратуре.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с аналогичной проблемой столкнулись и в Якутске. Там тоже планируется увеличение стоимости проезда в общественном транспорте. Причем, сразу на 5 рублей. Горожане восприняли эту новость с возмущением и уже собираются выйти на акцию протеста, готовят петицию.