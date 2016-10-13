Кировград, Свердловская область, 13 октября, 2016, 11:02 — ИА Регнум. В Свердловской области по вине неизвестного гражданина без газа остался один из многоквартирных домов в Кировграде. Об этом сообщили в пресс-службе АО «ГАЗЭКС» корреспонденту ИА REGNUM.

rrnews.ru Газоваая труба

Инцидент произошел 12 октября 2016 года в доме по улице 40 лет Октября. Гражданин самовольно решил установить газовую водонагревательную колонку в одной из квартир дома расположенной на верхнем этаже. Однако при выполнении работ перепутал трубы подачи воды и газа. В результате вода попала в газопровод и пошла вниз по этажам, а прибывшим на место специалистам пришлось перекрыть газ.

Теперь сотрудникам газовой службы придётся не только откачать воду из системы, но и проверить на исправность газовые приборы в каждой из 24 квартир дома. В пресс-службе АО «ГАЗЭКС» уточнили, что работы будут проведены в течение сегодняшнего дня, а пуск газа запланирован 14 октября, при условии обеспечения доступа специалистов компании во все квартиры дома.

«В очередной раз обращаем внимание потребителей газа на то, что установку, замену, ремонт газового оборудования необходимо доверять только квалифицированным специалистам. Привлекая к газоопасным работам непрофессионалов, вы подвергаете себя и окружающих серьезной опасности», — сообщили в пресс-службе

В пресс-службе газовой компании, сообщили, что в Свердловской области в текущем году уже зафиксировано сотни случаев, когда в результате некачественной установки газового оборудования неизвестными лицами или сторонними частными фирмами сотрудникам АО «Екатеринбурггаз» и АО «ГАЗЭКС» приходилось выезжать на место отключать газ и устранять недостатки.

Так в Екатеринбурге в сентябре 2016 года пожилая женщина, проживающая в доме по улице Походная, поверила посторонним лицам и разрешила провести замену гибкого шланга. Сотрудник сторонней организации провел работы крайне непрофессионально — шланг был заменен с нарушениями правил безопасности и утечками газа в трех резьбовых соединениях. Никаких документов он женщине не предоставил. Все нарушения и утечки газа были впоследствии устранены специалистами АО «Екатеринбурггаз». «Они просто вламываются в квартиру и говорят, что мы должны заменить кран опуска и шланг. Доводы о том, что у нас шланг заменен лишь 5 лет назад, им не важны. Они угрожают отключением плиты. Говорят, что потом еще и за вызов платить будете. Моей маме 75 лет, она растерялась под таким напором. Если бы я своевременно не вызвала «Екатеринбурггаз», взорвались бы всем домом», — говорит дочь пострадавшей женщины.

Другой случай в Екатеринбурге произошёл в мае 2016 года. Утечка газа произошла в квартире после того, как там неизвестные лица установили газовый счетчик. Со слов пострадавшей, проживающей в доме на улице Донбасская, их семья, изучив извещение, решила сэкономить и установить газовый счетчик. За прибор, его монтаж, а также шланг они заплатили 7,5 тысячи рублей. Вскоре после установки счетчика хозяева квартиры почувствовали запах газа и вызвали аварийную бригаду «Екатеринбурггаза». Специалисты обнаружили, что прибор установлен с нарушением требований, вызвавшим утечку газа. Счетчик был демонтирован. Вернуть потраченные деньги пострадавшие не смогли — в фирме, установившей прибор учета газа, перестали отвечать на звонки.

Множество подобных инцидентов происходило и в Свердловской области. Так в Первоуральске был зафиксирован факт несанкционированного вмешательства в систему газоснабжения жилого дома. Инцидент произошел 14 марта 2016 года в доме по улице Береговая, 16. Хозяйка одной из квартир обнаружила в почтовом ящике объявление о необходимости установить газовый счетчик от неизвестной организации, именуемой себя «Первоуральские газовые сети». Введенная в заблуждение женщина обратилась в данную фирму за установкой прибора учета, хотя, по закону, счетчик обязателен только в домах, где газ используется для отопления. В квартирах многоквартирных домов, где установлены газовые плиты и водонагреватели, приборы учета не требуются. Сотрудник сторонней организации занялся установкой счетчика и заодно заменой крана опуска над плитой, для чего мужчина перекрыл газоснабжение всего подъезда, обломив при этом состовик крана. Жильцы подъезда вызвали аварийную службу «ГАЗЭКСа» и полицию. Псевдогазовика забрали в отделение полиции для разбирательства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ранее жители Свердловской области жаловались на то, что по квартирам домов ходили граждане представлявшиеся «сотрудниками газовой компании» и навязывали платные услуги. В частности, они вводили в заблуждение людей, сообщая им, что являются работниками «Горгаза» и предлагали платно установить газовые счётчики в квартире.

На самом деле, такие счётчики в квартирах не нужны, а их установка — пустая трата. Более того, невозможно установить имеют ли эти люди соответствующую квалификацию для проведения работ с газовым оборудованием, так как крупные газовые компании такой установкой счётчиков не занимаются. Более того, если работу проведёт не специалист, и допустит брак, то впоследствии может произойти трагедия.