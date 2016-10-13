Москва, 13 октября, 2016, 10:50 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в интервью индийскому информационному агентству IANS заявил об основных международных проблемах, по вопросу которых будут «сверены часы» на предстоящей в Гоа (Индия) встрече лидеров стран БРИКС.

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По его словам, лидеров стран БРИКС беспокоит сохраняющаяся нестабильность в мировой экономике. «Вместе с партнерами подумаем над тем, что можно предпринять для дальнейшего сплочения наших усилий перед лицом этих вызовов», — подчеркнул президент РФ.

Он пояснил, что в декларации саммита, который пройдет в Гоа, будет отражена позиция стран БРИКС о неприемлемости силового давления и ущемления суверенитета других государств. «У нас созвучные подходы к актуальным международным проблемам — в том числе по сирийскому кризису, ближневосточному урегулированию», — сказал Путин.

Также Россия намерена сотрудничать в борьбе с терроризмом, коррупцией и наркоугрозой.