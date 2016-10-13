Мурманск, 13 октября, 2016, 10:47 — ИА Регнум.



Д. Банин Ледниковый барьер на ЗФИ

Основным итогом очередной арктической экспедиции гидрографического судна Северного флота «Визир» стало визуальное подтверждение открытия двух новых островов, расположенных в районе ледника Розе у побережья Новой Земли. Больший из них имеет длину около 400 метров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северного флота.

«Впервые эти два новых объекта были обнаружены радиолокационными станциями гидрографического судна «Горизонт» в сентябре нынешнего года, — пояснил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга. — В ходе арктической экспедиции гидрографами также произведено более 11 тысяч километров маршрутного промера, выполнено 30 разовых дрейфовых океанографических станций. Проведены грунтовая и топографическая съёмка, геодезические работы, а также исследования радионавигационных систем Северного морского пути».

Как отметил Серга, маршрут судна пролегал через Баренцево и Карское моря, а также море Лаптевых, исследования производились на архипелагах Земля Франца-Иосифа, Северная Земля, Новосибирские острова, Новая Земля.

«Восточнее острова Визе судно выполнило подробную съёмку рельефа дна в районе существующего на картах «белого пятна» площадью около 1500 кв. километров, что позволит издать на данный район новые руководства и пособия для плавания, — добавил представитель флота. — Гидрографы Северного флота также выявили и ряд других новых географических объектов (островов и мысов) в районе отступивших вглубь суши ледников Нансена, Мощный, Вершинского, Рождественского, Средний».

Как уже сообщало ИА REGNUM, впервые в походе на судах гидрографической службы Северного флота прошли практику студенты арктического факультета Государственного университета морского и речного флота имени С.О. Макарова.

Предполагается, что в ближайшее время Арктическая океанографическая экспедиция Северного флота, в состав которой входят гидрографические суда, продолжит выполнение океанографических исследований в ближней морской зоне.