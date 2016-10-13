Москва, 13 октября, 2016, 10:44 — ИА Регнум. Россия выступает за укрепление многостороннего взаимодействия в Арктике, говорится в послании главы МИД РФ Сергея Лаврова, зачитанном участникам конференции «Международное сотрудничество в Арктике: новые вызовы и векторы развития».

Арктика

«Россия последовательно выступает за укрепление многостороннего взаимодействия в Арктике, решение ее актуальных вопросов на основе международного права через взаимоуважительный диалог и с учетом интересов всех арктических государств», — отмечается в послании.

При этом основной площадкой для поиска оптимальных ответов на общие вызовы и формирования позитивной повестки дня является Арктический совет, уверены в МИД России.