Екатеринбург, 13 октября, 2016, 10:42 — ИА Регнум. Сотовый оператор «Мотив» в ближайшее время обратится в правоохранительные органы по поводу хакерской атаки на сеть, из-за которой утром 12 октября многие абоненты компании остались без связи. Об этом, как передают «Ведомости Урал», говорится в распространенном пресс-службой компании сообщении.

Хакер

«В результате их действий (хакеров), говоря на языке связистов, МОТИВ попал в «сигнальный шторм», — говорится в сообщении. — Сеть оператора была значительно перегружена, а «ядро» — частично парализовано».

При этом в компании отмечают, что благодаря скрупулезной работе специалистов и многоуровневой системе защиты «злоумышленникам не удалось добиться желаемого, и уже после обеда связь была полностью восстановлена».

Напомним, 12 октября многие абоненты компании «Мотив» в Курганской и Свердловской обл, ХМАО и ЯНАО оказались полностью лишены телефонной связи и возможности выхода в интернет с мобильного телефона.