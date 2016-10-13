Москва, 13 октября, 2016, 10:57 — ИА Регнум. В Москве в среднесрочной перспективе не ждут появления инвесторов на вторичном рынке жилья. Как заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость Сергей Шлома, ускорению роста инвестиций препятствует общая неуверенность бизнеса относительно быстрого восстановления экономики в городе, слабый спрос и снижение цен на объекты.

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«Говоря о московском вторичном рынке жилья, необходимо отметить один принципиально важный момент: недвижимость в этом сегменте на сегодняшний день не является инвестиционным инструментом. Обратимся к цифрам: если сравнить нынешнюю ситуацию на вторичном рынке жилья с аналогичным периодом прошлого года, то ни о каком росте цен говорить не приходится, более того, наблюдается последовательное, пусть и плавное, снижение цен — так, если в сентябре 2015 года средняя цена 1 квадратного метра на вторичном рынке жилья «старой» Москвы составляла 190 053 рубля, то в прошлом месяце текущего года этот показатель достиг отметки в 184 199 рублей. При этом суммарное снижение цены по году — по результатам реальных сделок, из которых абсолютное большинство (82% в сентябре этого года) проходит с дисконтом, — составляет не менее 10%. В условиях отрицательной ценовой динамики говорить об инвестиционной привлекательности жилья на московской «вторичке» можно только с большой долей иронии», — сообщил Шлома.

Эксперт добавил, что объекты вторичного рынка жилья столицы перестали считаться инвестиционно привлекательным активом после кризиса 2008−2009 годов, при этом ранее — в предыдущие 3−4 года — доходность вложений в этот сегмент составляла от 30 до 100%, а на пике роста рынка каждая вторая покупка совершалась с целью инвестиций. По его словам, наиболее прибыльным для инвесторов стал 2006 год, когда показатель средней стоимости вторичного жилья увеличился на 64% в рублях (при годовой инфляции 9%) и на 74,2% — в долларах. Цены продолжали расти: в 2007 году — на 9,6% в рублях и на 18,6% в долларах, в 2008 году — на 33,6% в рублях и на 16% в долларовом эквиваленте. Однако в кризисном 2009 году стоимость жилья начала уменьшаться: по итогам года отрицательная коррекция в рублях составила 16,2%, в долларах — 21,2%. В результате люди перестали считать данный сегмент прибыльным источником получения дивидендов.

«После того, как в 2011 году рублевые цены на вторичном рынке жилья «догнали» и «перегнали» докризисные показатели, недвижимость в данном сегменте перешла в иную, условно инвестиционную категорию — она стала рассматриваться не как источник «быстрых» денег, но как средство для хранения сбережений в долгосрочной перспективе. Наблюдая быстрое восстановление и поступательную положительную динамику рублевых цен, люди сделали вывод: «Московские квартиры не дешевеют!», и с этим убеждением жили вплоть до 2015 года. Так называемыми долгосрочными инвесторами в этом сегменте стали обычные «физики» — люди, которые приобретали жилье «с прицелом» на будущее: например, для детей. А пока они подрастали, собственники сдавали эти квартиры, получая в зависимости от формата от 3 до 7% годовых», — отметил эксперт.

2015 год Шлома назвал переломным: после снижения рублевой стоимости жилья потребители, для которых это событие стало «культурным шоком», перестали считать недвижимость надежным источником для хранения своих накоплений. «В условиях кризиса, который заставляет людей экономить и откладывать покупки, не являющиеся в настоящий момент жизненно необходимыми, приобретение жилья с долгосрочными целями — не правило на рынке, а исключение, и покупатели сейчас выходят на сделки, исходя в основном из своих актуальных жилищных потребностей», — резюмировал он.

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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости повышения инвестиционной привлекательности в регионах. «Будем принимать серьёзные меры, вплоть до кадровых решений, в отношении тех руководителей регионов, которые не понимают, что поддержка бизнеса — это важнейший ресурс развития региона и всей страны», — заявил Путин.

Напомним, в сентябре на заседании рабочей группы Госсовета главной темой обсуждения стала реализация инициатив по улучшению инвестиционного климата в регионах. ИА REGNUM совместно с Центром развития регионов и поддержки приоритетных проектов запустили специальный проект «Стань участником Госсовета».

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