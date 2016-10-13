Воронеж, 13 октября, 2016, 10:31 — ИА Регнум. Перспективы реализации совместных программ освоения космоса и создания совместной МКС обсуждались в Воронеже в ходе визита в регион делегации из Китая 12 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Китайская делегация побывала на ЗАО «Орбита»

В регион прибыли представители корпорации электронных технологий (CETC) и Восточно-Китайского исследовательского института электронной инженерии (ECRIEE). По поручению главы региона Алексея Гордеева с представителями КНР встретился заместитель губернатора — первый заместитель председателя правительства области Андрей Ревков. На встрече шла речь о совместных проектах КНР и Воронежской области в аэрокосмической сфере.

В рамках визита китайская делегация побывала на воронежском ЗАО «Орбита» — в частности, гости посетили уникальные научно-технические лаборатории, в которых имитируются и моделируются условия космического пространства. Генеральный директор ЗАО «Орбита» Олег Романов рассказал гостям об истории предприятия, программах, которые реализуются в настоящее время, а также проектах, которые «Орбита» будет претворять в жизнь в ближайшие годы. Представители китайской стороны и воронежского предприятия обсудили конкретные проекты, которые российские и китайские ученые могли бы совместно реализовать.

ЗАО «Орбита» входит в число ведущих предприятий электротехнической отрасли промышленности России и специализируется на разработке, освоении и выпуске аппаратуры регулирования и контроля систем электроснабжения космических аппаратов, а также на выпуске автономных турбогенераторных источников электропитания. Предприятие сотрудничает с ракетно-космической корпорацией «Энергия» имени С.П. Королёва, ФГУП «Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина», «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева», а также NASA и Boeing.