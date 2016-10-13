Запасы нефти в США выросли, цены упали
Вашингтон, 13 октября, 2016, 12:11 — ИА Регнум. За неделю, завершавшуюся 7 октября, коммерческие запасы американского черного золота увеличились на 0,65 млн баррелей (0,1%) и составили 500,35 млн баррелей. В эти запасы не входят стратегические резервы страны. Об этом пишет британское агентство Reuters со ссылкой на мнение экспертов.
Однако по данным же Американского института нефти (API) запасы энергоносителя в США на предыдущей неделе возросли на 2,7 млн баррелей, что произошло впервые за последние шесть месяцев. Этот показатель оказался выше, чем предполагали аналитики. Теперь эксперты и американские компании ждут официальную статистику о запасах нефти от министерства энергетики США. Она будет опубликована сегодня вечером, 13 октября.
По состоянию на 9:30 по московскому времени стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на 0,48% и составила $51,47 за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 074% и составила $49,81 за баррель.
В то же время негативное влияние на торги оказывает и доклад ОПЕК о росте производства нефти картеля, пишет Прайм, в сентябре текущего года по сравнению с августом на 22 тыс. баррелей в день, то есть в сентябре добыча Организации составила 33,39 млн баррелей в сутки, что выше собственной квоты на добычу.
Напомним, что в конце сентября в Алжире состоялась неформальная встреча членов ОПЕК, в результате которой стороны решили заморозить добычу на уровне в 32,5−33 млн баррелей нефти в сутки. Сообщается, что, по условиям сделки, для Нигерии, Ливии и Ирана должны быть установлены другие квоты на добычу, так как сокращение производства в этих странах произошло по независящим от них причинам. В настоящее время стороны активно прорабатывают все условия соглашения. Окончательное решение должно быть принято на официальной встречи Организации стран-экспортеров нефти 30 ноября в Вене.
Ранее ИА REGNUM писало, что в августе американские производители сланцевой нефти объявили, что планируют увеличить вложения в добычу черного золота в том случае, если цены на нефть вновь перейдут барьер в $50 за баррель и задержатся на этом уровне. В последнее время на фоне повышения цен на нефть как минимум десять компаний по производству сланцевого углеводорода решили начать бурение и разработку новых скважин. С этой целью они увеличили свои бюджеты в сумму на $1,1 млрд. Еще ряд американских компаний-производителей сланцевой нефти намерены увеличить инвестиции. Однако с ростом производства нефти, цены опять могут рухнуть, а это, безусловно, негативным образом скажется на прибыли компаний.
Согласно прогнозу EIA, в сентябре 2016 года производство сланцевой нефти должно было упасть на два процента. Общее падение производства этого энергоносителя в США связано с сокращением производства на семи крупнейших формациях в стране: Баккен, Игл Форд, Марселлус, Ниобрара, Пермиан, Утика и Хейнсвилл. По подсчетам экспертов, больше всего добыча сокращается на Игл Форде (Южный Техас) — на 53 тыс. баррелей в сутки (составит 1,026 млн баррелей в сутки). Ожидалось, что в октябре спад будет обусловлен сокращением добычи тоже на самых крупных в США месторождениях сланцевой нефти.