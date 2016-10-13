Вашингтон, 13 октября, 2016, 12:11 — ИА Регнум. За неделю, завершавшуюся 7 октября, коммерческие запасы американского черного золота увеличились на 0,65 млн баррелей (0,1%) и составили 500,35 млн баррелей. В эти запасы не входят стратегические резервы страны. Об этом пишет британское агентство Reuters со ссылкой на мнение экспертов.

pixabay.com Добыча нефти

Однако по данным же Американского института нефти (API) запасы энергоносителя в США на предыдущей неделе возросли на 2,7 млн баррелей, что произошло впервые за последние шесть месяцев. Этот показатель оказался выше, чем предполагали аналитики. Теперь эксперты и американские компании ждут официальную статистику о запасах нефти от министерства энергетики США. Она будет опубликована сегодня вечером, 13 октября.

По состоянию на 9:30 по московскому времени стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на 0,48% и составила $51,47 за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 074% и составила $49,81 за баррель.

В то же время негативное влияние на торги оказывает и доклад ОПЕК о росте производства нефти картеля, пишет Прайм, в сентябре текущего года по сравнению с августом на 22 тыс. баррелей в день, то есть в сентябре добыча Организации составила 33,39 млн баррелей в сутки, что выше собственной квоты на добычу.

Напомним, что в конце сентября в Алжире состоялась неформальная встреча членов ОПЕК, в результате которой стороны решили заморозить добычу на уровне в 32,5−33 млн баррелей нефти в сутки. Сообщается, что, по условиям сделки, для Нигерии, Ливии и Ирана должны быть установлены другие квоты на добычу, так как сокращение производства в этих странах произошло по независящим от них причинам. В настоящее время стороны активно прорабатывают все условия соглашения. Окончательное решение должно быть принято на официальной встречи Организации стран-экспортеров нефти 30 ноября в Вене.

Ранее ИА REGNUM писало, что в августе американские производители сланцевой нефти объявили, что планируют увеличить вложения в добычу черного золота в том случае, если цены на нефть вновь перейдут барьер в $50 за баррель и задержатся на этом уровне. В последнее время на фоне повышения цен на нефть как минимум десять компаний по производству сланцевого углеводорода решили начать бурение и разработку новых скважин. С этой целью они увеличили свои бюджеты в сумму на $1,1 млрд. Еще ряд американских компаний-производителей сланцевой нефти намерены увеличить инвестиции. Однако с ростом производства нефти, цены опять могут рухнуть, а это, безусловно, негативным образом скажется на прибыли компаний.

Согласно прогнозу EIA, в сентябре 2016 года производство сланцевой нефти должно было упасть на два процента. Общее падение производства этого энергоносителя в США связано с сокращением производства на семи крупнейших формациях в стране: Баккен, Игл Форд, Марселлус, Ниобрара, Пермиан, Утика и Хейнсвилл. По подсчетам экспертов, больше всего добыча сокращается на Игл Форде (Южный Техас) — на 53 тыс. баррелей в сутки (составит 1,026 млн баррелей в сутки). Ожидалось, что в октябре спад будет обусловлен сокращением добычи тоже на самых крупных в США месторождениях сланцевой нефти.