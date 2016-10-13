Пекин, 13 октября, 2016, 10:18 — ИА Регнум. Китайский производитель Zotye начнет серийный выпуск нового кроссовера T700, представленного в минувшем году в Шанхае, в декабре 2016 года, сообщает «Дейли-Мотор».

momentcar.com T700

Предполагается, что серийный T700 почти не будет иметь отличий от прототипа, показанного на автосалоне. Изменения коснутся только решетки радиатора и бамперов с оптикой. Длина кроссовера составит 4732 мм, ширина — 1924 мм, высота — 1695 мм, а размер колесной базы — 2850 мм.

На китайский рынок новинка поступит в 5-местном и 7-местном вариантах. Zotye T700 оснастят двумя турбированными двигателями мощностью 170 и 220 л.с. Они будут работать в паре с механической коробкой передач или роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением.