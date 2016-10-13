Тверская область, 13 октября, 2016, 10:15 — ИА Регнум. Трое детей погибли в результате пожара в частном доме в поселке Красномайский Вышневолоцкого района Тверской области 13 октября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

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Как сообщили в региональном управлении МЧС, сообщение о пожаре в одноэтажном деревянном доме поступило в 05:42 утра, к 07:00 возгорание ликвидировали.

На месте пожара, уточнили в следственном управлении, обнаружены тела троих погибших — 15-летнего мальчика, десятилетней девочки и их четырехлетнего брата.

Сейчас на месте происшествия работают следователи СКР, сотрудники МЧС и МВД. По данному факту Вышневолоцким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводится доследственная проверка.

Уже известно, что в доме проживала семья из пяти человек. В момент пожара родители детей дома отсутствовали.