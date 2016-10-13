Барнаул, 13 октября, 2016, 10:12 — ИА Регнум. У двух крупных региональных управлений появились руководители. Как сообщают сегодня, 13 октября, «Вести-Алтай», Главное управление по труду и соцзащите возглавил Михаил Дайбов. До сегодняшнего дня он 8 лет возглавлял Красногорский район. «В пользу его назначения сыграла предыдущая управленческая карьера на муниципальном уровне, а также принцип ротации, проводимой краевыми властями в отношении ведущих должностей в администрации региона», — отмечает ИА «Банкфакс».

Светлана Шаповалова Администрация Алтайского края

Напомним, кресло руководителя Главтрудзащиты пустовало 10 месяцев, с того момента, как его тогдашний руководитель — Сергей Дугин — был избран сити-менеджером Барнаула.

Руководителем главного управления образования стал заместитель начальника Главного управления экономики и инвестиций. Эта должность пустовала 7 месяцев, с тех пор как Юрий Денисов, в отношении которого заведено уголовное дело, ушёл в отставку.

По данным ИА «Банкфакс», замначальника Главэкономики был куратором управления инновационного развития и кластерной политики. Кроме того, дополнительным плюсом в пользу его нового назначения стал тот факт, что он имеет ученую степень кандидата экономических наук.

Между тем, еще накануне в числе фаворитов фигурировали совсем иные фамилии. Так, кресло начальника Главного управления образования и науки отдавали и. о. главы ведомства Марине Дюбенковой. А пост во главе Алтайтрудсоцзащиты предполагалось «вручить» замруководителя Наталье Третьяковой.

Как уже сообщало ИА REGNUM, также на этой неделе было обнародовано о назначении Максима Герасимюка на должность начальникома управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края. С 2017 года управлять Алтайским краем будет правительство.