Саратов, 13 октября, 2016, 10:08 — ИА Регнум. 13 октября в зону отключения из-за плановых работ по врезке нового водовода d-500 мм попали 193 жилых дома в частном секторе, 94 многоквартирных дома, детские сады № 97,10,173, лицей №107, школа№66, гимназия №7, а также городская поликлиника №20, сообщили ИА REGNUM в пресс-служба мэрии.

Letiha Дети. Вода

Ремонтные работы с 6:00 до 22:00 с проводит бригада МУПП «Саратовводоканал». Воды не будет на улице Усть-Курдюмской, 3 (ТСЖ «Муравейник»), в поселке Юбилейный, совхозе «Комбайн», поселках «Югтрансгаз», «Цветочный» и «Березки». В зоне пониженного давления находятся поселки Сосенки и Зональный.

По информации администрации Волжского района с 10:00 до 19:00 будет осуществляться подвоз питьевой и технической воды по адресам ул. Усть-Курдюмская, д.3 и ул. Усть-Курдюмская, д.11.