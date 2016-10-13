Тверская область, 13 октября, 2016, 10:08 — ИА Регнум. В Тверской области устанавливаются обстоятельства гибели троих детей при пожаре в частном доме в поселке Красномайский, сообщает региональный главк СК РФ.

Ефим Волков. Пожар. 1905

По данным следствия, одноэтажный деревянный дом загорелся рано утром 13 октября. Взрослых в это время дома не было — отец трех ребят был на работе.

Погибли трое детей: 15-летний мальчик, его 4-летний брат и 10-летняя девочка. Пожар был потушен за полтора часа.

Назначены судебно-медицинские­ экспертизы, для установления причин пожара проводится пожарно-технич­еское исследование.