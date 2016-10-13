В Тверской области при пожаре в деревянном доме погибли трое детей
Тверская область, 13 октября, 2016, 10:08 — ИА Регнум. В Тверской области устанавливаются обстоятельства гибели троих детей при пожаре в частном доме в поселке Красномайский, сообщает региональный главк СК РФ.
Ефим Волков. Пожар. 1905
По данным следствия, одноэтажный деревянный дом загорелся рано утром 13 октября. Взрослых в это время дома не было — отец трех ребят был на работе.
Погибли трое детей: 15-летний мальчик, его 4-летний брат и 10-летняя девочка. Пожар был потушен за полтора часа.
Назначены судебно-медицинские экспертизы, для установления причин пожара проводится пожарно-техническое исследование.