Оренбург, 13 октября, 2016, 10:07 — ИА Регнум. Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области прогнозирует начало эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ на вторую половину декабря 2016 — начало января 2017. Ожидается циркуляция вирусов гриппа типа А и В, включая «Гонконгский» вирус — А (Н3N2), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Морган Weistling. Сельский Врач

С 3 по 9 октября зарегистрировано более 9,3 тысяч случаев ОРВИ. Во всех возрастных группах населения по сравнению с предыдущей календарной неделей отмечается снижение заболеваемости, уровень заболеваемости ниже недельных пороговых значений. В Оренбурге зарегистрировано 4180 случаев ОРВИ, из них 68% — дети (основная доля приходится на детские сады).

В настоящее время эпидемиологическая ситуация по гриппу оценивается как неэпидемическая. По данным лабораторного мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов, заболеваемость обусловлена вирусами негриппозной этиологии (аденовирусами, РС-вирусами, риновирусами, метапневмовирусами).

В преддверии эпидподъема заболеваемости гриппом с начала сентября текущего года в Оренбургской области активно проводится иммунизация населения против гриппа в рамках национального календаря профилактических прививок.

По состоянию на 10 октября за счет средств федерального бюджета вакцинировано более 327,1 тыс. человек (49,6% от планового показателя), из них 103,3 тыс. детей (41,3%) и 223,8 тыс. взрослых (54,6%). Дополнительно за счет средств муниципальных бюджетов, предприятий и организаций вакцинировано более 18 тыс. человек. Всего с учетом всех источников финансирования привито 345 тыс. 194 человека, что составляет 17,2% населения области.

Управление рекомендует руководителям предприятий, организаций, главам муниципальных образований организовать иммунизацию своих сотрудников против гриппа в связи с прогнозом на текущий эпидемический сезон в части циркуляции штаммов, отличных от предыдущих сезонов.

«Ежегодно существенное влияние на здоровье населения и экономические аспекты жизни Оренбурга оказывает заболеваемость населения гриппом и ОРВИ. Это основная причина временной нетрудоспособности работающего населения. В период эпидемического подъема в трудовых коллективах заболеваемость составляет до 30%, приводя к значительным экономическим потерям», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Как отметили в Роспотребнадзоре, по своей социальной значимости грипп и ОРВИ занимают первое место среди всех болезней человека. Ежегодно на их долю приходится до 90% всей инфекционной патологии. ОРВИ легко передаются, трудно лечатся и опасны своими осложнениями, летальностью.

Задача на сегодня — предупредить рост заболеваемости гриппом и другими ОРВИ в эпидсезон 2016−2017 гг. Приоритетным направлением в профилактике гриппа и ОРВИ санитарно-противоэпидемическая комиссия считает вакцинопрофилактику. При оценке эпидемиологической эффективности вакцинации против гриппа установлено, что заболеваемость гриппом в период эпидподъема среди непривитых в 11 раз выше, чем среди привитых, что свидетельствует об очевидной её результативности.