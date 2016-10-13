Ростов-на-Дону, 13 октября, 2016, 10:04 — ИА Регнум. Гандбольный клуб «Ростов-Дон» вошёл в число фаворитов Лиги чемпионов ЕГФ сезона 2016/17. Тройку лидеров, опубликованную на официальном портале крупнейшего клубного турнира Европы, обозначили журналисты. В тройку лидеров также вошли «Дьер» (Венгрия) и «Вардар» (Македония), сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ростовчанок 13 октября.

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«Сделав сильные приобретения в лице Анны Вяхиревой, Александрины Кабрал Барбоса, Сирабы Дембеле и Аны Паулы Родригес, «Ростов-Дон» показал, что в этом сезоне ставит перед собой самые высокие цели. Новые приобретения дают Яну Лесли немало возможностей для того, чтобы сохранить игру команды на самом высоком уровне, может, и до самого конца. Время покажет», — отметили эксперты.

По словам игрока «Ростов-Дона» Владлены Бобровниковой, предстоящие матчи очень ответственны, как и сам турнир. «Надеюсь, что в этом сезоне начало будет хорошим. Костяк команды остался тот же, но пришли новые девочки — сильные, быстрые, и, уверена, они помогут коллективу», — сказала спортсменка.

Анна Вяхирева отметила, что группа С для команды — хорошая, пусть и сложная. Зато опыт дружина Яна Лесли получит колоссальный.

Напомним, что главный тренер «Ростов-Дона» Ян Лесли назвал предстоящие матчи сложными. На старте подопечные датчанина встретятся с «Бухарестом» и «Дьором».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, соперники «Ростов-Дона» в Лиге Чемпионов в группе С — «Дьор» (Венгрия), «Бухарест» (Румыния) и «Мидтьюлланд» (Дания). Первая встреча — выездная, команда отправится в Румынию. Игра состоится 16 октября.

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