Санкт-Петербург, 13 октября, 2016, 10:03 — ИА Регнум. Четверо активистов, пытавшихся повесить свою табличку на стене дома 22 по Захарьевской улице Петербурга — рядом с доской Карлу Маннергейму, — задержаны полицией. Противников памятного знака финскому маршалу остановили, поставили к стенке и обыскали, передает «Радио Балтика».

baltika.fm Задержание активистов у доски Маннергейму. Скриншот видеозаписи канала «Радио Балтика» в YouTube

У активистов изъяли стремянку и табличку с надписью «В память о самом трусливом губернаторе Санкт-Петербурга». После чего задержанных усадили в полицейскую машину и увезли в отдел полиции.

«По словам организаторов акции, их инициатива была направлена против властей Петербурга, которые открестились от вмешательства в ситуацию с доской финскому военачальнику», — сообщает источник.

Напомним, что 10 октября несколько активистов незарегистрированной партии «Другая Россия», забравшись на стену с помощью стремянки, нанесли несколько ударов топором по памятной доске в честь Карла Маннергейма. На доске осталось несколько зарубок. Тогда никто не был задержан. За неделю до этого, 3 октября, неустановленные лица обстреляли доску из неизвестного оружия, нанеся ей повреждения.

Ранее доску Маннергейму неоднократно заливали краской и кислотой, что привело к заметному ухудшению ее внешнего вида.

Как сообщало ИА REGNUM, на 17 октября в Куйбышевском районном суде Северной столицы назначено предварительное рассмотрение иска блокадницы Флоры Геращенко к комитету по культуре Санкт-Петербурга с требованием демонтажа памятной доски Маннергейму.

27 сентября Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал в иске петербуржца Павла Кузнецова к правительству города о нарушении закона в связи с установкой доски Маннергейму, посчитав, что власти Петербурга не имели отношения к появлению доски. Сторона истца намерена обжаловать этот вердикт в городском суде.

Ранее прокуратура Санкт-Петербурга подтвердила, что при установке доски Маннергейму требования городского закона о мемориальных досках не были соблюдены.