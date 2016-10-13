Москва, 13 октября, 2016, 09:47 — ИА Регнум. Красивое небесное явление — суперлуние — смогут увидеть жители Москвы и Подмосковья в ночь на 16 октября. При этом контуры рельефа лунной поверхности можно будет разглядеть невооруженным глазом, а в бинокль увидеть даже лунные кратеры и моря, передает телеканал «360».

Mhy Луна

Как отметили специалисты московского планетария, в 2016 году это будет первое суперлуние. Это такое полнолуние, при котором Луна находится наиболее близко к Земле.

В среднем суперлуние происходит раз в 144 дня, в этом году оно случится также 14 ноября и 14 декабря. В это время на Земле наблюдаются более сильные приливы, а лунный диск на ночном небе становится более ярким и большим, чем обычно.