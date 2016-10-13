Омск, 13 октября, 2016, 11:26 — ИА Регнум. Жительница Омска Зухра Бакиева вынуждена была расстаться со своими детьми из-за крайне сложного финансового положения.

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Ее пятерых детей по решению суда несколько месяцев назад поместили в замещающую семью. Поводом для таких мер послужили условия, в которых, по мнению органов опеки, детям жить небезопасно. Как передает «12 канал», дом Бакиевой разрушался на глазах, а сделать ремонт женщине не на что.

«Комиссией по делам несовершеннолетних было принято решение о выходе в суд с иском об ограничении в родительских правах. Органы опеки вышли с иском, судом была назначена экспертиза о том, действительно ли опасно в этом доме детям находиться. По решению суда дети были определены в приемную семью», — сказала заместитель начальника отдела департамента образования администрации Омска Наталья Халитова.

Чтобы вернуть детей, омичка устроилась на работу, ведь теперь присматривать за годовалой дочерью нет необходимости. Половину зарплаты уборщицы женщина отдает в виде алиментов новым опекунам.

Устранить все недостатки в доме она должна в течение шести месяцев, иначе ей грозит окончательное лишение родительских прав. Взяв деньги в долг, омичка уже отремонтировала крышу, проводку и забор.

В надзорных органах эту ситуацию ИА REGNUM не прокомментировали. Оно и понятно, вроде бы детей поместили в замещающую семью законно, по решению суда. Кроме того, есть информация, что они находятся не у чужих людей, а у кровной родственницы. Однако ситуация вызывает просто шок. Детей у матери забрали не потому, что она плохо с ними обращалась. Семью разлучили из-за денег.

ИА REGNUM удалось получить комментарий председателя Омского отделения «Родительского Всероссийского Сопротивления» (РВС) Александра Рыжкова.

«Всех деталей ситуации мы пока не знаем. Но очевидно, что опека поспешила изъять детей из родной семьи. В связи с этим нужно задаться вопросом, какой объем помощи был оказан Зухре Бакиевой перед тем, как судом было принято решение об ограничении в родительских правах. С другой стороны, очень интересно, какой размер финансирования получила замещающая семья, взяв этих пятерых детей. Я уверен, что объем уже оказанной им помощи на порядок больше, чем помощь, полученная родной матерью», — говорит Александр Рыжков.

«У нас в стране есть уже целая очередь из людей, которые прошли трехмесячные родительские курсы и просто жаждут получить детей. То есть существует спрос на детей. А в таком случае нельзя отрицать возможность коррупционных схем. До тех пор, пока поддержка родной семье будет оказываться в нищенском размере, а приемная семья будет получать в десятки раз больше, у нас сохранится проблема с неправомерным изъятием детей. РВС уже выступило с законотворческой инициативой об ужесточении наказания за неправомерное отобрание детей. Чиновники открыто говорят, что для помощи семьям средств нет, а при помещении детей под опеку в приемную семью средства государством выделяются. А все чувства при этом не имеют никакого веса. Та психологическая травма, которую ребенок получил при его изъятии из родной семьи, во внимание не принимается. Но если кто-то из опеки вдруг увидит какое-то психологическое давление на ребенка со стороны родителей (к этому может относиться и требование к ребенку сделать уроки), то это уже повод поставить семью на учет», — сказал собеседник ИА REGNUM.

Как сообщили ИА REGNUM в департаменте образования администрации Омска, семья, в которой находятся дети, — не опекуны и не приемные родители. Речь идет о замещающей семье: «Зухра Бакиева не лишена родительских прав, она по решению суда временно в них ограничена, пока не устранит те сложности, которые повлекли за собой эту ситуацию».

Получает ли замещающая семья деньги за детей Бакиевой, в департаменте не ответили, попросив «изложить все интересующие вопросы в официальном запросе». В настоящее время запрос ИА REGNUM готовится и вскоре будет отправлен в департамент.