Вашингтон, 13 октября, 2016, 09:33 — ИА Регнум. Обладатель редкого прототипа Tesla Roadster, произведенного в 2008 году в количестве 33 экземпляров, выставлен на онлайн-торги eBay за $1 млн, сообщает «Лайф».

carrrsmag.com Tesla Roadster

Автором объявления является пользователь с ником Jester944, который отмечает, что в комплекте с автомобилем продается настенная зарядная станция и два варианта крыши, мягкая и жесткая. В текущем состоянии электромобиль способен преодолеть до 250 км без подзарядки, в то время как при выпуске этот показатель составлял 400 км. Пробег автомобиля составляет 30 тыс. км.

Весьма высокую стартовую стоимость транспортного средства владелец объяснил тем, что прототипы таких автомобилей, как «Феррари», сегодня стоят очень дорого. Лет через 30, по его словам, все автомобили станут электрическими, и тогда можно будет проследить их историю до этого экземпляра Tesla Roadster.