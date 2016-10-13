Вашингтон, 13 октября, 2016, 09:17 — ИА Регнум. Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин, комментируя заявление спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры о произведённых в городе Алеппо (Сирия) разрушениях, заявил, что они стали результатом боевых действий при длящемся более пяти лет противостоянии. Москва в Сирии продолжит уничтожение террористических группировок — в соответствии с договорённостями в Совете Безопасности ООН. Об этом Чуркин сообщил в интервью телеканалу ВВС.

syria.mil.ru ВКС РФ в Сирии

Чуркин напомнил утверждение де Мистуры о скором разрушении Алеппо — к Рождеству, «если военная операция будет продолжаться». «Смотря телевизионные кадры, полагаю, что Алеппо, восточный Алеппо уже был разрушен», — сказал Чуркин.

По его словам, на кадрах видно, что в Алеппо нет целых зданий — и так было ещё до появления ВКС России. Разрушения в Алеппо российскими и сирийскими военными самолётами, о котором заговорила ведущая программы на телеканале, невозможно.

«Такое разрушение, которое вы видите на ТВ, не может быть после нескольких дней бомбардировки», — сказал он.

По словам Чуркина, ВКС РФ продолжат операцию по борьбе с террористами, которые не перестают орудовать в Сирии: ведь существует соответствующая договорённость в резолюции Совета безопасности ООН. «Это то, чего мы пытаемся добиться», — сказал он.