Оренбург, 13 октября, 2016, 09:12 — ИА Регнум. В Оренбурге 14 октября на площади «Атриум» пройдет народный флэшмоб. Его идея — бросить стилизованный оренбургский платок под ноги дорогим гостям. Самый дорогой образ Оренбуржья — оренбургский платок — будет «красной дорожкой» для всех людей доброй воли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном музее ИЗО.

Наталья Хомутова фотовыставка на мольбертах «Платки носили и царицы и жрицы…. Портретная галерея российских киноактрис в оренбургских пуховых платках».

Сотрудники учреждения культуры также отметили, что флешмоб приурочен к 125-летию со дня приезда в Оренбургскую губернию Великого князя Николая Александровича. Для вязальщиц встреча Наследника стала своеобразной выставкой своих достижений. В одном из станиц дорога от дома, где ночевал Цесаревич до храма, была устлана оренбургскими пуховыми платками.

Участниками народного флешмоба «Рисуем оренбургский пуховый платок» могут стать все желающие. Площадь будет расчерчена в соответствии с геометрическим орнаментом оренбургского платка и каждый может заштриховать мелом свою часть огромного полотнища. В результате акта площадь покроется белой паутинкой

Тут же будет развернута фотовыставка на мольбертах «Платки носили и царицы и жрицы… Портретная галерея российских киноактрис в оренбургских пуховых платках». Зрители увидят пуховый платок, украшающий лица Ирины Алфёровой, Изольды Извицкой, Ольги Аросевой, Ноны Мордюковой, Натальи Варлей, Натальи Бондарчук, Людмилы Марченко, Ирины Купченко, Натальи Крачковской и многих других. Выставка приурочена к «Году кино в России» и посвящается оренбургским вязальщицам, верным своим вековым традициям пуховязания.

В этот же день пройдет акция «В Покров день — платок надень». Все, кто хочет личным примером поддержать народный художественный промысел пуховязания и дорожит памятными символами Оренбуржья, наденут в этот день оренбургский пуховый платок.

Оренбургский платок станет входным билетом на праздничный концерт, посвященный 165-летию Великой выставки промышленных работ всех народов в Лондоне, где впервые оренбургские платки были представлены европейской публике, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Оренбурга.

В программе концерта — выступление профессиональных и самодеятельных коллективов Оренбургской области, показ коллекции одежды оренбургского дизайнера Анны Советовой и показ новых изделий Фабрики оренбургских пуховых платков.

Добавим, пуховый платок является визитной карточкой Оренбуржья. Оренбургские пуховые платки не имеют равных себе по тонкости работы, оригинальности художественного узора, красоте общей отделки, способности сохранять тепло. Особым изяществом отличаются ажурные платки, так называемые паутинки.

Своей славой платок в первую очередь обязан качеству исходного материала — козьего пуха. Оренбургские козы — потомки кашмирских, которые через Киргизию пришли в эти степи с Тибета и прижились в основном в Губерлинских горах. Пух оренбургских коз эластичный, легкий, у него низкая теплопроводность. Длина пуха — 5−8 см, а тонина (толщина) составляет 14−16 микрон.