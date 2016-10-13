Якутск, 13 октября, 2016, 09:41 — ИА Регнум. Изменения в федеральный закон «Об отходах производства и потребления» необходимо адаптировать для северных регионов. Иначе тарифы на вывоз мусора, к примеру, в Якутии вырастут в 20 раз, заявил директор республиканского МУП «Жилкомсервис» Андрей Лебедев. Его мнение публикует пресс-служба администрации Якутска, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/с «Возвращение блудного попугая». реж. Валентин Караваев, Александр Давыдов. 1984. СССР Мусорный бак

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По словам Андрея Лебедева, создаваемому в республике региональному оператору придётся построить 434 мусорных полигона, чтобы обеспечить Якутию вывозом, утилизацией, сортировкой и обезвреживанием отходов в соответствии с новыми правилами. Дело в том, что согласно законопроекту хранить и складировать отходы нельзя, а в республике потребуется 440 сертифицированных мусорных полигонов (по количеству населенных пунктов), а пока в Якутии их только 6.

«Новые изменения неизменно скажутся на росте тарифов. Если в Якутске, сегодня за вывоз одного кв. метра мусора жители платят в среднем 2,5 рубля в день и порядка 150−160 рублей в месяц, то с новыми изменениями цифра увеличится в 20 раз, — уверен Андрей Лебедев.

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О трудностях реализации поправок в закон об отходах на территории северных регионов он проинформировал представителей федеральной власти на совещании, состоявшемся по этой теме в Москве. «Законопроект составлен для всей территории России. Мы же со своей стороны предлагаем рассмотреть для северных регионов отдельные условия. В больших городах и центральных регионах России такая система работы эффективна. В климатических и транспортных условиях северных регионов — нет», — пытался донести до федералов Андрей Лебедев.

Напомним, запрет на захоронение и складирование отходов, в состав которых входят компоненты, подлежащие утилизации, вводится в России с 1 января 2017 года. Виды отходов, которые установит своим перечнем правительство РФ, должны будут обязательно перерабатываться. Заниматься вывозом и утилизацией мусора в субъектах РФ должны будут специально созданные региональные операторы.

Как сообщало ИА REGNUM, пока в Якутии не могут решить проблему даже с одним мусорным полигоном под Якутском, который уже переполнен. На перенос свалки и строительство мусороперерабатывающего завода республика просила федеральные деньги.