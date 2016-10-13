Москва, 13 октября, 2016, 09:07 — ИА Регнум.



ptra Нефть

Торги по нефти 12 октября закрылись в минусе. Баррель Brent подешевел на 1,58% до $51,70. Основной причиной снижения котировок стал отчёт Международного энергетического агентства, в котором говорится, что уровни добычи в странах ОПЕК в сентябре достигли максимумов, а мировой спрос сохраняется на низком уровне.

Ближе к закрытию торгов на котировки надавил отчет от Американского института нефти (API). Запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 2,69 млн баррелей, бензина — на 688 тыс. баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 4,52 млн баррелей.

Цена на нефть отошла от годовых максимумов. В центре внимания отчет по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Если поддержка 51,30 не устоит, цена снизится до $50,82. Критический уровень поддержки — $50,40. Падение цен ниже этого уровня заставит многих трейдеров выйти с рынка. Выход из длинных позиций усилит нисходящее движение на нефтяном рынке.