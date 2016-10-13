Москва, 13 октября, 2016, 09:03 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Торги на Московской бирже 12 октября закрылись ростом по американскому доллару и единой валюте. По итогам дня курс доллар/рубль вырос на 0,57%, до 63,02 рубля, евро/рубль — на 0,13%, до 69,36 рубля.

По итогам дня курс доллар/рубль закрепился выше отметки 63 рубля. Ослаблению рубля способствовали три фактора: заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, снижение нефтяных котировок, а также общее укрепление доллара США.

ЦБ намерен противостоять подорожанию рубля. Эльвира Набиуллина, выступая в среду, 12 октября, на инвестиционном форуме «Россия зовет!», заявила, что в России не ожидается новой девальвации рубля, как в 2014 году. Регулятор не намерен отказываться от плавающего курса национальной валюты, но должно быть фискальное правило, которое бы сдерживало укрепление валюты.

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Баррель Brent подешевел на 1,58% до $51,70. Покупателям не удалось развить восходящее движение в направлении уровня 54 доллара за баррель. В ходе европейских торгов цена снизилась до $51,59. В Азии котировки снизились до уровня $51,31.

Сначала нефть получила удар от опубликованного отчёта Международного энергетического агентства, потом от отчёта Американского института нефти (API). Запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 2,69 млн баррелей

Американский доллар дорожает на ожиданиях повышения процентной ставки ФРС США. Опубликованный вчера протокол заседания FOMC показал, что за повышение ставки в сентябре проголосовало три члена комитета. Это значит, что не стоит сбрасывать со счетов ноябрьское заседание.

Так как отчёт от API показал увеличение запасов нефти и Brent в Азии торгуется в минусе, то в первой половине дня рубль останется под давлением. Возросли риски сходить к уровню 63,30 руб.

В данный момент по рублёвым парам наблюдается коррекционная фаза. Она может затянуться. Единственным позитивом для российской валюты сейчас является налоговый период в стране. Пик платежей придётся на 25 октября.

Следите за динамикой цен на нефть. Цена на Brent снизилась до минимумов 6 и 10 октября. Если цена отскочит от $51,30, курс доллар/рубль останется торговаться на уровне 63,00−63,20 до американской сессии, пока не выйдет отчет по запасам нефти от Минэнерго. Про укрепление рубля на время стоит забыть, пока курс не вернётся под отметку 62,50 руб.