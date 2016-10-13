Москва, 13 октября, 2016, 09:24 — ИА Регнум. Передача I, где ведущий притворяется знатоком радио, а гостья рассказывает о современном театре и о том, как туда попасть. Дружеская дуэль остроумия и вокала. Чуть-чуть про прекрасное и Париж, который нужно увидеть, чтобы жить дальше. Про жизнь восходящих звёзд сцены и лёгкую облачность молодости вообще.

Козьма Петров — Водкин. Скрипка. 1918

Екатерина Дар

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