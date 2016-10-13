Москва, 13 октября, 2016, 08:58 — ИА Регнум. На рассмотрение в Государственную думу внесён законопроект, предусматривающий уголовную и административную ответственность за преступления в сфере государственного оборонного заказа (ГОЗ), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве России 13 октября.

ИА REGNUM Госдума

Речь идёт о распоряжениях №2136-р, №2137-р, подписанных премьер-министром России Дмитрием Медведевым 11 октября 2016 года. «Принятие законопроектов будет способствовать противодействию нецелевому расходованию средств, выделяемых из федерального бюджета для реализации государственного оборонного заказа», — сообщили в правительстве России.

Предполагается ввести новый специальный состав преступления — «расходование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или другой организации, являющейся головным исполнителем поставок продукции по ГОЗ, исполнителем, участвующим в поставках продукции по ГОЗ, а также индивидуальным предпринимателем — исполнителем по ГОЗ, финансовых средств, предназначенных для выполнения заданий ГОЗ, на цели, не связанные с их выполнением, совершённое в крупном размере».

В соответствии с документом, такое нарушение законодательства предполагает повышенную уголовную ответственность — за расходование бюджетных средств должностным лицом государственного заказчика ГОЗ на цели, не соответствующие условиям их получения, совершённое в крупном размере. Предуссматривается также ответственность за совершение этих же действий в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

Предлагается установить административную ответственность за нецелевое использование бюджетных средств государственным заказчиком ГОЗ, головным исполнителем поставок продукции по ГОЗ, исполнителем, участвующим в поставках продукции по ГОЗ, предназначенных для выполнения заданий ГОЗ, на цели, несвязанные с их выполнением, если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния.

Наказание за эти преступления предусматривают административный штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Также должностное лицо может быть дисквалификацировано на срок от одного года до трёх лет.

«Для юридических лиц устанавливаются повышенные размеры штрафов, составляющие от 10 до 25% суммы полученных средств, использованных не по целевому назначению», — говорится в сообщении.