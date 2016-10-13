Москва, 13 октября, 2016, 08:57 — ИА Регнум. В сентябре 2016 года объем продаж автомобилей российских марок, включая легкие коммерческие автомобили, достиг почти 32 тыс. единиц, показав рост на 4,7%, такие данные приводит агентство «Автостат».

avtoed.com Фото стоянка новых автомобилей

Отмечается, что рост продаж автомобилей LADA в сентябре составил 5%, всего было продано 22 837 экземпляров. На 2% вырос спрос на легкие коммерческие автомобили «ГАЗ», объем реализации которых в сентябре составил 4930 шт.

В целом доля отечественных марок на автомобильном рынке России немного превысила 25%. В десятку самых продаваемых автомобилей входят LADA (1 место), «ГАЗ» и «УАЗ» (8 и 10 позиции соответственно).