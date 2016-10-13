Москва, 13 октября, 2016, 08:43 — ИА Регнум. В интернете в свободном доступе появилась база данных российских операторов сотовой связи, содержащая не менее 78 млн номеров абонентов и их адреса, сообщает Вfm.ru.

Цитата из к/ф «Сноуден». реж. Оливер Стоун.2016. США, Германия, Франция Поиск в интернете

Создатели сайта phonenumber. to поясняют, что база данных была сформирована на основе общедоступных источников. При этом сайт работает на сервере хостинг-провайдера из США, а информация о владельцах доменного имени отсутствует.

Отмечается, что на информация на сайте может быть как актуальной, так и ложной. К примеру, здесь опубликован номер телефона, якобы принадлежащий Владимиру Путину, хотя ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявлял, что президент мобильной связью не пользуется.

По мнению специалистов, сайт создали какие-то «начинающие программисты». Однако Роскомнадзор уже направил иск в отношении ресурса, нарушающего права неограниченного круга лиц путем публикации их персональных данных. Рассмотрение иска по существу намечено на 19 октября, сообщает «Коммерсантъ».