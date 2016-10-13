Оренбург, 13 октября, 2016, 08:43 — ИА Регнум. В Оренбурге около 09:00 местного времени (07:00 мск) при совершении маневра на повороте перевернулся автобус «ПАЗ», следовавший по маршруту № 67. Салон был полностью заполнен пассажирами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

56.мвд.рф В Оренбурге опрокинулся автобус с пассажирами

Во время аварии пострадал полицейский Виталий Проваротов, он ехал на работу в этом автобусе. В настоящее время он в больнице. Признается, что болит рука, нога и голова: «Все свалилось на меня. Я сидел как раз с той стороны, на которую упал автобус. Все падало на меня».

Также от отметил, что пассажиры пребывали в шоковом состоянии, как и он сам. После аварии потеряли ориентацию, кричали. Мужчины разбили стекла, выбили заднюю дверь и начали выводить людей наружу.

«Спасибо тем, кто останавливался, увидев опрокинутый автобус», — сказал Проваротов.

Людей забирали и увозили на частных машинах, не дожидаясь приезда скорой. Многие пассажиры были в крови. В полиции отметили, что пока нет данных о числе пострадавших. Но салон в час пик был заполнен: люди ехали на работу.

Виталий Проваротов считает, что водитель маршрутки нарушил правила дорожного движения при совершении маневра на перекрестке. Осуществляя поворот на улицу Терешковой, автобус не перестроился в нужную полосу и совершил резкий маневр, подрезав следующую за ним «Газель». Микроавтобус не успел затормозить и врезался в транспортное средство. От резкого поворота и удара «ПАЗ» занесло, и он упал на бок.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции.