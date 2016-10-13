Пекин, 13 октября, 2016, 08:24 — ИА Регнум. В Китае за первые девять месяцев 2016 года импорт сырой нефти вырос на 14% по сравнению с аналогичным показателем 2015 года, сообщает Reuters со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР.

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Всего с января по сентябрь Китай импортировал 283,51 млн тонн сырой нефти, годом ранее этот показатель составил 248,62 млн тонн. В сентябре 2016 года было импортировано 33,06 млн тонн, в августе — 32,85 млн тонн.

Общий экспорт Китая в сентябре сократился в годовом сопоставлении на 10% (в долларовом выражении), импорт — на 1,9%. Положительное сальдо торгового баланса составило $41,99 млрд.