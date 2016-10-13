Москва, 13 октября, 2016, 08:21 — ИА Регнум. Контракт на разработку системы радарных спутников разведки, которая будет включать пять аппаратов, заключен между Министерством обороны РФ и Химкинским НПО им. С.А. Лавочкина, пишут 13 октября «Известия».

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По данным источника издания в командовании ВКС РФ, система радиоэлектронного наблюдения будет способна различать на земле «живые» изображения в субметровом разрешении вне зависимости от погодных условий. Еще одной задачей комплекса спутников станет создание трехмерной модели Земли высокой точности, которая нужна для полетных заданий крылатых ракет.

Спутники будут находится на орбите на высоте 2 тыс. км. Первый аппарат выведут в околоземное пространство в 2019 году. Создание разведсистемы входит в государственную программу вооружений на 2011−2020 годы.