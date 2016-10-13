Сеул, 13 октября, 2016, 08:07 — ИА Регнум. Компания Samsung Electronics объявила о выплате компенсаций и обмене смартфонов Galaxy Note 7 на территории Южной Кореи, сообщает RT. Обладатели Galaxy Note 7 могут вернуть устройство в тот магазин, где приобрели его. Те из них, кто согласится на обмен гаджета на другую модель, получат купон на скидку в размере 30 тыс. южнокорейских вон, что эквивалентно $27.Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания Samsung Electronics призвала владельцев Galaxy Note 7 отключить гаджеты и прекратить их использование до тех пор, пока не будет проверены сведения о взрывоопасности аккумуляторов устройства. Кроме того в компании заявили о возможном прекращении производства этой модели.

cartests.net Galaxy Note 7

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