Москва, 13 октября, 2016, 07:56 — ИА Регнум. В 2015 году расходы РФ на национальную оборону сократились на 100,2 млрд рублей, или на 3,1% по сравнению с запланированным объемом затрат. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на заключение комитета Госдумы по обороне по законопроекту об исполнении прошлогоднего бюджета.

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«Согласно документу, (…) в целом расходы на оборону в 2015 г. были утверждены в бюджетной росписи в размере 3,187 трлн руб., а выполнены в кассовом исполнении в объеме 3,181 трлн руб», — отмечает издание.

При этом в сообщении говорится, что в апреле прошлого года ввиду оптимизации бюджетных расходов по разделу «Национальная оборона» затраты по упомянутой статье сократили на 166 млрд рублей, однако уже осенью смету увеличили на 65 млрд рублей, что в результате и привело к их суммарному сокращению на 100 млрд руб.

Близкий к Минобороны источник газеты пояснил, что первоначальное сокращение, а затем наращивание оборонных расходов происходило в основном за счет расходов на закупки, ремонт и разработку вооружений и строительство.