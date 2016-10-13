Южно-Сахалинск, 13 октября, 2016, 07:48 — ИА Регнум. Губернатор Сахалина Олег Кожемяко совершает инспекционную поездку по отдаленным островам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе островного правительства.

japaneseclass.jp Южно-Курильск

Глава региона проконтролировал ход реализации федеральной целевой программы по развитию Курильских островов на 2016—2025 годы.

В Курильске к главе региона обратились местные жители с просьбой экстренно помочь с решением самой наболевшей проблемы — строительства общеобразовательной школы. Когда-то школа в Курильске была. Ее, еще в 90-х, построила компания из США, работавшая в регионе. Однако здание «американской» школы в чрезвычайно короткие сроки пришло в полную негодность и в настоящее время размещение в нем школы попросту невозможно. В здании течет крыша, сгнили полы и стены.

Губернатор уже распорядился начать проектирование здания не позднее 2017 года, а местным властям поручил в самые сжатые сроки определиться с прогнозами по складывающейся демографической ситуации — чтобы понимать, на какое количество учащихся должна быть рассчитана школа.

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«В настоящее время завершено строительство трех 21-квартирных домов. В них мы выкупаем жилье для очередников. Четвертый дом, построенный по такому же проекту, готов на 95%. Почти завершено строительство системы водоотведения в Курильске и селе Китовое, системы водоснабжения села Рейдово. Заключены контракты с подрядчиками на асфальтирование дорог в Курильске, работы будут выполнены уже в следующем году», — доложил глава Курильского муниципалитета Георгий Митрик.

В рамках реализации ФЦП по развитию Курильских островов, рассчитанной до 2025 года, на одном только Итурупе произойдут серьезные перемены к лучшему. Будет произведена реконструкция объездного участка автодороги, соединяющей Курильск и село Рейдово, намечено уже на 2017 год строительство новых теплотрасс, жилья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Сахалина намерены усилить меры социальной поддержки населения, в частности, расширить перечень возможностей использования регионального материнского капитала. Островным правительством разработана программа привлечения в область молодых кадров в сферу здравоохранения и образования.