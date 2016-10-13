Пекин, 13 октября, 2016, 07:44 — ИА Регнум. Власти Китая одобрили план развития городских железных дорог стоимостью около $20 млрд, сообщает 12 октября Reuters.

tourisminchina.ru Железная дорога. КНР

Развитие сети железных дорог предусмотрено в городах Урумчи и Сямынь, согласно заявлению, опубликованному на веб-сайте Национальной комиссии КНР по развитию и реформам.

В городе Урумчи предусмотрено строительство 41,8 км линий метро стоимостью около $5 млрд, а в прибрежном городе Сямынь, расположенном на юго-востоке Китая, построят 224 км. железных дорог стоимостью около $14,9 млрд.