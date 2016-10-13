Москва, 13 октября, 2016, 07:43 — ИА Регнум. Проект федерального бюджета на 2017−2019 года предусматривает сокращение финансирования государственных СМИ к 2019 году. Документ опубликован на федеральном портале для размещения проектов нормативных актов.

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Согласно проекту, к 2019 году расходы ФГУП «ВГТРК» сократят на 9% или 2 млрд рублей (до 20,5 млрд рублей), расходы телеканалаRussia Today сократятся на 8% и составят 16,06 млрд руб.

При этом в 2016 и 2017 годах господдержка RT в 17,5 млрд руб. останется неизменной, показатель уменьшится в 2018 и 2019 годах. МИА «Россия сегодня» в 2019 году получит 5,4 млрд руб. из федерального бюджета, что будет на 12% меньше, чем в 2016 году (6,1 млрд руб.).

Информационное агентство ТАСС в 2016 году получит 1,81 млрд руб., к 2019 году финансирование СМИ из госбюджета снизится до 1,45 млрд руб. (на 20%).