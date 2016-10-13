Якутск, 13 октября, 2016, 08:10 — ИА Регнум. Многие из жителей Якутии, которые сейчас подают заявки на дальневосточные гектары, могут впоследствии лишиться своих земельных участков. Причиной этого председатель республиканского общественного движения «СИР» (Земля) Иван Степанов называет то, что «люди не поняли, где, как и, главное, для чего можно получить земельный участок», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

надальнийвосток.рф Дальневосточный гектар

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Кроме того, не воспользоваться землёй жители республики могут ещё и потому, что получат не такие гектары, которые хотели. Иван Степанов подчёркивает, что выбирать участок трудно из-за низкой информативности карт, неверного определения координат участков, невозможности оценить землю на пригодность в связи с замерзанием грунта и несвоевременного оформления хозяевами реально используемых участков.

Общественник отмечает, что также усложняет получение гектаров нестабильная работа федеральной информационной системы, огромные сложностями в установлении интернет-соединений, низкий уровень компьютерной грамотности среди граждан старшего поколения.

Иван Степанов сообщил, что многие якутяне «хотят остановить или приостановить действие пока «сырого» закона на территории нашей республики».

«Население республики столкнулось с нехваткой доступной и понятной информации о данном законе», — пояснил председатель «СИР», отметив, что люди не знают в том числе того, в каких случаях земля будет у них изыматься.

Отметим, что, по данным министерства имущественных и земельных отношений Якутии, за 11 дней с момента начала реализации закона «О дальневосточном гектаре» в республике подано 1799 заявлений на земельные участки в 25 муниципальных районах. В том числе 1694 заявки поступили через Федеральную информационную систему и 105 в бумажном виде.

Лидерами по количеству поданных заявлений о предоставлении земельного участка являются Хангаласский, Нерюнгринский и Мегино-Кангаласский районы.

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