Амстердам, 13 октября, 2016, 07:39 — ИА Регнум. В правительстве Нидерландов будет рассмотрен законопроект, который позволит совершать суицид с посторонней помощью. Таким образом, возможность эвтаназии будет распространяться не только на неизлечимо больных людей, но и всех тех, кто сочтет свою жизнь «завершенной», сообщает The Telegraph.

medodedentista.com.br Эвтаназия

Со стороны министерств здравоохранения и юстиции в парламент было направлено письмо, в котором отмечается, что в законе должны быть прописаны строгие и тщательно продуманные критерии, которые дадут человеку право уйти из жизни с посторонней помощью.

В 2002 году Нидерланды первым из государств легализовали добровольный уход из жизни. Однако эвтаназия разрешена лишь тем, кто не имеет шансов на выздоровление от тяжелых заболеваний и страдает от сильных болей. Позже эвтаназию разрешили в Бельгии, Люксембурге и ряде штатов США, летом 2016 года — в Канаде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 году в Бельгии была разрешена эвтаназия несовершеннолетних. Первая подобная процедура, в результате которой ушел из жизни тяжело больной ребенок, была проведена в стране в сентябре 2016 года.

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