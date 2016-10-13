Вашингтон, 13 октября, 2016, 07:22 — ИА Регнум. Бывший Госсекретарь США Хиллари Клинтон в 2013 году неоднократно высказывала положительное мнение о президенте Российской Федерации (РФ) Владимире Путине. Об этом, как сообщает телеканал Fox News, стало известно из опубликованной сайтом WikiLeaks переписки главы избирательного штаба Клинтон Джона Подесты.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

Из писем следует, что в мае 2013 года в ходе выступления перед руководством консалтингового агентства Sanford Bernstein Клинтон назвала президента РФ интересным собеседником и высказала надежду на более тесное сотрудничество с Кремлем.

«Он (Путин) увлекательный и, вы знаете, очень интересный собеседник, — отмечала тогда Клинтон. — Мы говорили о многих вопросах, между нами не было наболевших вопросов».

В июне 2013 года, выступая в инвестбанке Goldman Sachs, бывший госсекретарь США выразила желание продолжать строить более «позитивные отношения» с Российской Федерацией (РФ).

«Очевидно, мы (власти США) хотим иметь позитивные отношения с РФ и хотели бы, чтобы Путин был более расположен к отношениям с США, чтобы мы могли сотрудничать по некоторым вопросам», — отметила тогда Клинтон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 октября глава избирательного штаба Хиллари Клинтон Джон Подеста заявил, что ФБР проводит проверку «незаконного взлома» его личной электронной почты, ответственность за который он возлагает на Россию. Подеста также предположил, что кандидат на пост главы Белого дома Дональд Трамп мог знать о том, что он станет объектом враждебных действий.